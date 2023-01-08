قرابة 9 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لأمريكا خلال شهر

2023/01/08 | 09:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأحد، أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت نحو 9 ملايين برميل في شهر كانون الأول الماضي.

وقالت الادارة في جدول لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق صدر من النفط الخام الى امريكا خلال شهر كانون الاول الماضي 8.928 ملايين برميل، و بمعدل 288 ألف برميل يوميا" مرتفعا عن شهر تشرين الثاني الذي بلغت الصادرات النفطية العراقية فيه إلى أمريكا 8.550 ملايين برميل وبمعدل 285 ألف برميل يوميا.

واضافت ان "العراق صدر النفط الخام لأمريكا خلال الأسبوع الأول من شهر تشرين الثاني بمعدل 282 الف برميل يوميا، فيما صدر متوسط 227 الف برميل يوميا في الاسبوع الثاني، وصدر متوسط 289 الف برميل يوميا في الأسبوع الثالث "، مشيرا الى ان "صادرات الاسبوع الرابع بلغت 354 الف برميل يوميا".

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "العراق جاء بالمرتبة الرابعة في صادراته لأمريكا خلال الشهر الماضي بعد كل من: كندا، والمكسيك، والسعودية ، والمرتبة الثانية عربيا بعد السعودية التي بلغت الأخيرة صادراتها لأمريكا 13 مليونا، و826 الف برميل يوميا"، مشيرة إلى أن "كندا جاءت بالمرتبة الأولى كأكثر دولة مصدرة للنفط لأمريكا تليها المكسيك.

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