2023/01/08 | 09:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بلغت صادرات العراق النفطية لأمريكا، قرابة 9 ملايين برميل في شهر كانون الأول الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن “العراق صدر من النفط الخام الى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نحو 9 ملايين برميل صادرات العراق النفطية لاميركا خلال شهر المركز الخبري الوطني.

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