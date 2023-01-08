العراق يسجل ادنى معدل إصابات بكورونا منذ 3 أعوام

2023/01/08 | 10:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الصحة، الاحد، عن عدم تسجيل متحورات جديدة لفيروس كورونا، فيما أكدت معدل الإصابات يعد الأقل منذ ثلاثة أعوام.

وقالت المختصة بمجال طب الأسرة في إعلام الوزارة ربى فلاح في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية إن "فيروس كورونا لم ينته بعد، إذ ما زالت الوزارة تسجل عددا من الإصابات على الرغم من انخفاضها ضمن الجدول الأسبوعي وقلة أعداد الوفيات اعتمادا على البيانات الرسمية من دائرة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في العراق".

وأضافت فلاح، أن "الوزارة ستعلن عن أي مستجدات للمرض في حال حدوثها، مؤكدة أن أعداد الإصابات المسجلة بالفيروس تعد الأقل منذ ثلاثة أعوام"، مشيرة الى أن "جميع البيانات الواردة من المركز الوطني للوقاية والسيطرة على الأمراض الانتقالية لم تسجل أي إصابة بمتحورات أو فيروسات جديدة".

واوضح أن "شدة الإصابة تختلف من فرد إلى آخر بحسب عوامل المناعة والعمر والتاريخ المرضي وكمية الفيروس التي يتعرض لها المصاب خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة".

ودعت فلاح المواطنين إلى "الالتزام بتلقي جرعات اللقاح المتوفر في أغلب المراكز الصحية لتخفيف أعداد الإصابات وتقليل شدة الفيروس ومنع ظهور موجات جديدة وتحورات أخرى قد تظهر، لأن العراق أو أي بلد في العالم لا يستثنى من دخول أي موجة قد تحدث"، مشيرة الى أن "هناك متخصصين في دائرة الصحة العامة يتابعون الموقف الوبائي على الصعيدين المحلي والعالمي، مع استعداد المستشفيات لاستقبال جميع الحالات المرضية ومتابعتها وتشخيصها ومعالجتها".

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