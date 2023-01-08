فيديو:مستشفيات العتبة العتبة الحسينية تمنح شهادات طبية دولية لأطباء عراقيين وعرب

2023/01/08 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل ممثل المرجعية الدينية العليا

وفدا طبيا رفيع المستوى من المجلس

العربي للاختصاصات الصحية ضم اساتذة

اشرفوا على امتحانات اطباء من العراق

ودولا عربية خضعوا للامتحانات ليحصلوا

على شهادة طبية دولية.

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