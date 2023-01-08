حديث النبي محمد

2023/01/08 | 10:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مةقاطع فيديو وصور لجبال إمارة مكة في المملكة العربية السعودية والخضار الذي كاساها بعد موجة الأمطار الأخيرة التي شهدتها الأمر الذي أثار تفاعلا.

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