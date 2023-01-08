2023/01/08 | 10:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية “كاظم غريب إبادي”، أن الاجتماع الرابع للجنة التحقيق المشتركة بين إيران والعراق في جريمة اغتيال “الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء الايراني: خلال اسبوعين سيتم الاعلان عن منفذي جريمة اغتيال قادة النصر المركز الخبري الوطني.

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