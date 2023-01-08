اتحاد الكرة: حفل ختام خليجي 25 سيكون مبهراً

2023/01/08 | 10:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم فراس بحر العلوم، اليوم الأحد، أن حفل اختتام بطولة خليجي 25 في البصرة سيكون مبهراً وأكثر روعة من حفل الافتتاح.

وقال بحر العلوم في تصريح للوكالة الرسمية إن “ما شاهدته الجماهير العراقية والخليجية في افتتاح خليجي 25 أثلج قلوبهم، ولكن حفل الختام سيفاجئ ويبهر الجماهير أكثر”.

وبين بحر العلوم أن “العمل مستمر لتوفير البيئة المناسبة للبطولة، وما حصل من خروقات تنظيمية يوم الافتتاح كان خارج الملعب وليس بداخله، وهو مسؤولية الشركة المختصة بتذاكر المباريات”، مشيراً إلى أن “رئيس الاتحاد عدنان درجال سيجتمع بالشركة للوقوف على أسباب تلك الخروقات”.

وتابع بحر العلوم أن “المباريات قائمة ودخول الجماهير مستمر بانسيابية عالية وَتَمَّ حَلّ جميع الإشكاليات والقادم أفضل”، مضيفاً أن “الاتحاد العراقي يشكر الجماهير الحاضرة في البطولة وكذلك يشكر دول الخليج التي منحت العراق فرصة تنظيم خليجي 25 ودعمها المتواصل لإنجاح البطولة”.

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