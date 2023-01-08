مشاهد من المنطقة الخضراء بعد فتح مداخلها أمام حركة السير

2023/01/08 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وثق مراسلنا، اليوم الاحد، مشاهد من المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، بعد فتح مداخلها امام المركبات.

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