موسكو تنهي الهدنة بعد 36 ساعة

2023/01/08 | 10:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقوط صاروخين في منطقة ميريفا، داخل مقاطعة خاركيف.

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