2023/01/08 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط معارك متواصلة على الجبهة وتصعيد متبادل بين الجانبين، احتفل الأوكرانيون والروس، السبت، بعيد الميلاد الأرثوذكسي فيما انتهى وقف إطلاق النار الأحادي الذي أعلنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتال محتدم وجبهة جديدة.. روسيا وأوكرانيا تحتفلان بعيد الميلاد في "زمن الحرب") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتال محتدم وجبهة جديدة.. روسيا وأوكرانيا تحتفلان بعيد الميلاد في "زمن الحرب") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).