2023/01/08 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة المثنى، اليوم الاحد، القبض على عدد من المطلوبين للقضاء في المحافظة.وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارز ودوريات قيادة شرطة محافظة المثنى نفذت حملة أمنية واسعة، تمكنت خلالها من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة أبرزها القتل”.وبينت القيادة أن “الحملة […]

ظهرت المقالة خلال حملة أمنية..



شرطة المثنى تلقي القبض على عدد من المطلوبين للقضاء أولاً على ايرث نيوز.

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