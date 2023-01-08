الخريجون التربويون يقطعون طريق ديالى- بغداد للمطالبة بالتعيين

2023/01/08 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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تظاهرة كبيرة للخريجين التربوين في ساحة الفلاحة وسط بعقوبة للمطالبة بالتعيين وحاليا تم قطع تقاطع البلدة بشكل جزئي بسبب تدفق اعداد كبيرة من المتظاهريين.

يتبع ...

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