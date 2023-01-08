اعتقال متهم بحوزته 4 كغم من مادة الكريستال المخدرة بميسان

2023/01/08 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، اليوم الاحد، القبض على متهم وبحوزته 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة في محافظة ميسان.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "‏‎بعملية نوعية و أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في ميسان بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وبأشراف مباشر من قبل مدير مكافحة مخدرات ميسان العميد الحقوقي رحيم علي خلف، حيث تم القاء القبض على متهم في تجارة وترويج المخدرات وتضبط بحوزته على 4 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة ".

واضاف، أنه "تم إحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 / مخدرات لينال جزائه العادل".

تحرير: أ.ف

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