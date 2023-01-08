قتل تاجري مخدرات في بغداد والمثنى

2023/01/08 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، قتل تاجري مخدرات خلال الـ 24 ساعة الماضية في محافظتا بغداد والمثنى.وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تواصل وزارة الداخلية حسب خططها المرسومة ومن خلال أجهزتها المختصة ملاحقة المتاجرين بالمخدرات، إذ تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقوة من شعبة التحقيقات الخاصة لمخدرات الكرخ من تنفيذ واجب ضمن منطقة الأمين للقبض على أحد تجار المخدرات، وقد حاول المتهم مقاومة القوة المنفذة للواجب وحصل إطلاق نار مما أدى الى إصابة المتهم، وبعد نقله الى المستشفى توفي فيها".

واضافت أنه "القوة تمكنت من ضبط نحو كليو و330 غراما من مادة الكرستال المخدرة، ومسدس.

واشارت الى أنه "نفذت قوة من مكافحة إجرام المثنى واجبا وسط محافظة المثنى بحق أحد تجار المخدرات، وقد حدث تبادل لاطلاق النار استخدم فيه المتهم رمانات يدوية، وبندقية كلاشنكوف ضد القوة المكلفة بالواجب، وبعدها تمكنت القوة من إصابته، وقد نقل الى المستشفى، حيث توفي هناك".

وتابعت أن "المتهم مطلوب بعدة قضايا منها السرقة والتسليب ويعد أحد أكبر مروجي المخدرات في المحافظة".

تحرير: أ.ق

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