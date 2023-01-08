2023/01/08 | 10:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الاحد، 8 كانون الثاني، 2023،...

ظهرت المقالة مدير اذاعة الديوانية يختلس 375 مليون دينار أولاً على المسلة.

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