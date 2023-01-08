2023/01/08 | 10:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تظاهر العشرات من المحاضرين والاداريين، اليوم الاحد، للمطالبة بادراجهم ضمن العقود في بغداد .

وذكر مراسل (بغداد اليوم) ان" تظاهرة حاشدة لمحاضري واداريي الرصافة الثالثة ملحق 2020 انطلقت امام مبنى وزارة المالية للمطالبة بادراجهم من ضمن العقود ".

تحرير: ع .



ك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد.. مئات المحاضرين والاداريين يتظاهرون أمام وزارة المالية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد.. مئات المحاضرين والاداريين يتظاهرون أمام وزارة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).