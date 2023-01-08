2023/01/08 | 10:57 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى.. تظاهرة للخريجين واعتصام يهدد بـ"إغلاق المحافظة" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/01/08 | 10:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى.. تظاهرة للخريجين واعتصام يهدد بـ"إغلاق المحافظة") نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى.. تظاهرة للخريجين واعتصام يهدد بـ"إغلاق المحافظة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).