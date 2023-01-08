الاول من نوعه في العراق العتبة الحسينية تطور احدث مركز للامن السبراني

2023/01/08 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يطلق عليه "جدار الحماية" او الامن

السبراني ويعد تحدي العصر حيث تتسارع

خطى كل الدول لحماية شبكات الاتصال

ومنظومات الحواسيب والخوادم وخزن

البيانات لديها للمحافظة على اسرارها،

بعد تحول العالم الى التكنول

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