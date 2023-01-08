الصحة: لم نسجل متحورات جديدة لكورونا

2023/01/08 | 11:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عدم

تسجيل متحورات جديدة لفيروس كورونا، في

حين أكدت أن معدل الإصابات يعد الأقل

منذ ثلاثة أعوام.

وقالت الدكتورة ربى فلاح المختصة بمجال

طب الأسرة في إعلام الوزارة، إن "ف

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