2023/01/08 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، مقتل تاجري مخدرات خلال ٢٤ ساعة في بغداد والمثنى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تأكيداً للسومرية.. مقتل تاجري مخدرات خلال 24 ساعة في بغداد والمثنى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تأكيداً للسومرية.. مقتل تاجري مخدرات خلال 24 ساعة في بغداد والمثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).