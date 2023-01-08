النزاهة: مخالفات ومغالاة في صرف 700 مليون دينار بصحة وإذاعة الديوانية

2023/01/08 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشفت دائرة التحقيقات في الهيئة عن صرف مبلغ 375 مليون دينار من قبل مُدير إذاعة الديوانيَّة خلافاً للقانون، مُبيِّنةً أنَّ العمليَّة تمَّت دون سندات صرفٍ أو وجود ما يُؤيِّدُ ذلك.

وذكرت الدائرة، في بيان انها "ضبطت العقد المُبرم بين إذاعة الديوانيَّة مع إحدى الشركات، مُشيرةً إلى أنَّ المبلغ المصروف كرواتب للعاملين في الإذاعة، يُمثِّلُ قيمة إيجار برج مشيد على بناية الإذاعة لمُدَّة خمس سنواتٍ، مُنوِّهةً بأنَّ الهيئة أعلنت أواخر شهر آب المُنصرم ضبط مسؤول حسابات إذاعة الديوانيَّة (FM)؛ لتلاعبه في قوائم صرف رواتب العاملين في الإذاعة، إضافة إلى قيامه بالتوقيع بدلاً منهم".

وأضافت إنَّ "ملاكات المكتب كشفت في عمليَّةٍ ثانيةٍ عن قيام دائرة صحَّة الديوانيَّة بصرف مبلغ (330,000,000) مليون دينارٍ؛ لتجهيز مُستشفى النسائيَّة والأطفال في المُحافظة بـ (10) حاضنات خدجٍ تمَّت المُغالاة في أسعار شرائها، فضلاً عن وجود اختلافٍ في المنشأ عن المذكور في عقد التجهيز، مُبيِّنةً أنه تمَّ تسلُّم الحاضنات؛ بالرغم من وجود مُخالفاتٍ في العقد".

وأكدت الهيئة "قيام مدير عقارات الدولة في المُحافظة بمنح المُوافقات؛ لتشييد معمل غازٍ على قطعة أرضٍ؛ بالرغم من كونها خارج صلاحيَّته، إضافةً إلى أنَّ القطعة مُثقلة بحقوقٍ تصرفيَّةٍ لأصحاب العلاقة".

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