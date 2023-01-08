بينها تشجيع الصناعة التراثية.. خبير يقدم ستة دروس اقتصادية من خليجي 25

2023/01/08 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قدم استاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، الاحد، مجموعة دروس اقتصادية مستفادة من بطولة خليجي 25 في البصرة.

وقال المرسومي في منشور على صفحته بالفيسبوك إن "الدرس الاول دراسة امكانية توسعة ملعب جذع النخلة وزيادة طاقته الاستيعابية من ٦٥ الى ١٠٠ الف متفرج من اجل استيعاب الجماهير الرياضية خاصة مع النمو المتسارع للسكان في العراق".

وشدد على "تخصص محافظة البصرة قطعة مناسبة في الغرب من البصرة ليس بعيدة عن المدينة الرياضية لاقامة مدينة سياحية وتوفير الخدمات اللازمة فيها وربطها مع المركز والمحافظات بشبكة من الطرق الجيدة وتشجيع القطاع الخاص العراقي ومنحه المزايا من اجل الاستثمار فيها في نشاطات الفنادق والمطاعم والمنتجعات السياسية والترفيهية والمعارض التجارية".

أما الدرس الثالث فيتعلق بـ "العمل على تشجيع الصناعات التراثية في العراق ومحاولة عرضها على الضيوف في معارض تجارية خاصة ومن ثم تسويقها الى الدول الخليجية او الاسيوية"، داعيا الى "الاهتمام بسرعة انجاز الطريق الحولي في البصرة لفك الاختناقات الحالية التي تعاني منها شبكة الطرق الداخلية في البصرة ".

وأكد ضرورة "تشجيع رأس المال الخليجي والعربي على الاستثمار في العراق ومحاولة الدخول في شراكة بين المستثمرين العراقيين والخليجيين، وان يصاحب اقامة اي مسابقة رياضية توجيه دعوات الى بعض رجال الاعمال الخليجيين واطلاعهم على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق واعطائهم التطمينات اللازمة للمحافظة على امن استثماراتهم".

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