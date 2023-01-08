"راح وديع يا أم وديع".. فيديو مؤثر لجورج وسوف في عزاء ابنه

2023/01/08 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تأثر بين الفنان السوري جورج وسوف وزوجته السابقة شاليمار شبلي، خلال جلسة العزاء قبل جنازة ودفن ابنهما وديع الذي توفي الجمعة بعد مضاعفات عملية ربط المعدة، حسب ما ورد في خبر "المركزية".

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