كيف يؤدي ترطيب الجسم وشرب الماء إلى الحدّ من الوفاة؟

2023/01/08 | 11:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت دراسة جديدة أن شرب الماء بشكل كافٍ يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة أو الوفاة المبكرة أو التقدّم في العمر بيولوجيًا.

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