كوريا الجنوبية تستعين بالعين الاسرائيلية لمجابهة مسيرات كوريا الشمالية

2023/01/08 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أعقاب انتقادات طالت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية لفشلها في مواجهة اختراق خمس مسيرات كورية شمالية لمجالها الجوي، بدأت سول تفكر في شراء “العين الكهربائية” الإسرائيلية.وقال مصدر دفاعي في سول اليوم الأحد، في تصريحات لوكالة أنباء يونهاب الكورية … Readmore

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