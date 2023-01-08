مكتب رئيس الوزراء يعلن فتح الطرق والأنفاق في المنطقة الخضراء اعتباراً من الساعة الـ 5 صباحا لغاية الـ 7 مساء

2023/01/08 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الاحد، فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات في العاصمة بغداد.وذكرت المديرية في بيان: أنه “تم فتح مداخل المنطقة الخضراء امام حركة سير المركبات (مداخل وخارج نفق الزيتون باتجاه المنطقة الخضراء، ساحة دمشق … Readmore

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