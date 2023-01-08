2023/01/08 | 11:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأحد، بعدم شراء الأراضي على جانبي الطريق السريع الجديد.وذكر بيان لمكتبه تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “نهيب بالمواطنين بعدم شراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء رسول يصدر توجيها حول شراء الاراضي على جانبي الطريق السريع الجديد المركز الخبري الوطني.

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