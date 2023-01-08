2023/01/08 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كد مدرب المنتخب العُماني برانكو إيفانكوفيتش، أن مباراة اليمن في كأس الخليج “خليجي 25” ستكون معقدة.وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن “مباراة اليمن ليست سهلة كما يتصور البعض، المنتخب اليمني كان جيداً أمام السعودية لكنه خسر المباراة”.وأضاف برانكوفيتش، أن “المباراة ستكون معقدة وبحاجة إلى صبر من أجل حسمها، فريقنا […]

ظهرت المقالة مدرب عُمان: مباراة اليمن ليست سهلة كما يتصور البعض أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدرب عُمان: مباراة اليمن ليست سهلة كما يتصور البعض) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدرب عُمان: مباراة اليمن ليست سهلة كما يتصور البعض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).