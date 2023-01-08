مدينة تركية تصدر بضائع بقيمة  100 مليار دولار في 2022

2023/01/08 | 11:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أظهرت بيانات حديثة أن قيمة الصادرات في مدينة إسطنبول التركية بلغت 99.4 مليار دولار خلال العام الماضي.

وبحسب البيانات الصادرة عن مجلس المصدرين في تركيا، فإن صادرات إسطنبول خلال 2022 ازدادت 12 في المئة عما سجلته في 2021.

وشغلت الشركات العاملة في قطاع المواد والمنتجات الكيماوية معظم صادرات إسطنبول خلال العام الماضي.

وبلغت صادرات القطاع 17 مليارا و657 مليون دولار، تبعه قطاع الملابس الجاهزة بـ 14 مليارا و718 مليون دولار.

وجاء قطاع الصلب في المركز الثالث بـ10 مليارات و201 مليون دولار.

وحلت ألمانيا في المركز الأول بين الدول الأكثر استيرادا للمنتجات من إسطنبول بـ8 مليارات و352 مليون دولار.

وكان المركز الثاني للولايات المتحدة بـ5 مليارات و679 مليون دولار، والثالث للمملكة المتحدة بـ5 مليارات دولار.

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