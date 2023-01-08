عضو بالقانون يحذر من جهات تثير الطائفية للبقاء بالسلطة

2023/01/08 | 12:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: انتقد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الاحد، 8 كانون الثاني،2023،...

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