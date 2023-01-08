مدرب السعودية: الجمهور العراقي أضاف متعة لخليجي 25 ونهدف الوصول للنهائي

2023/01/08 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مساعد مدرب السعودية أحمد الرويعي، أن الجمهور العراقي أضاف جمالية ومتعة لخليجي 25.

وقال الرويعي في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة منتخبنا الوطني إن ” الجمهور العراقي أضاف جمالية ومتعة لخليجي 25 واللاعبون السعوديون معتادون على مثل هذه الأجواء الجماهيرية”.

وتابع أن ” لكل مباراة ظروفها والأخضر قادر على تخطي كل عقبة مع احترامي للمنتخبات المشاركة”، مشيراً إلى إن المنتخب السعودي يهدف إلى التأهل للمباراة النهائية”.

يذكر أن المنتخب السعودي تغلب على نظيره اليمني بهدفين دون رد فيما تعادل المنتخب الوطني أمام نظيره العُماني سلبياً من دون اهداف.

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