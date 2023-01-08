مدرب اليمن: نعاني من بعض الإصابات ونحتاج لتسجيل الأهداف أمام عُمان

2023/01/08 | 12:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب المنتخب اليمني ميروسلاف سوكوب، أن فريقه يحتاج إلى تسجيل الاهداف أمام عُمان في الجولة الثانية من كأس الخليج “خليجي 25” بالبصرة.

وقال سوكوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة عُمان إن “المنتخب العماني يمتلك دفاعاً قوياً وآخر مباراة تلقى فيها هدفين كانت أمام أستراليا في تصفيات كأس العالم”.

وأضاف أن “منتخب اليمن يعاني من بعض الإصابات والمرض، لكننا مازلنا متماسكون ونحاول تحقيق نتيجة إيجابية امام عُمان من خلال استغلال الفرص”.

وبين بالقول، “صنعنا عدة فرص أمام السعودية وإحصاءات المباراة كانت متقاربة جداً، كل ما علينا فعله أمام عُمان هو استغلال الفرص وتسجيل الأهداف”.

وأختتم مدرب اليمن حديثه بالقول، “أعطني دوري محترفين أمنحك منتخباً جيداً ينافس المنتخبات القوية في البطولة، لم أقل إن منتخبنا تكتك والكلام لم يفسر بشكل جيد”.

وكان المنتخب اليمني قد خسر أمام نظيره السعودي بهدفين نظيفين، فيما تعادل المنتخب العُماني أمام منتخبنا الوطني من دون أهداف.

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