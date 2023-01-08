"مخاوف من انتشار وبائي جديد".. الصين ترفع الحجر وتنهي 3 سنوات من عزلتها

2023/01/08 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت الصين، الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها مدة ثلاث سنوات في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من كوفيد-19.

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