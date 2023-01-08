امين بغداد: مشروع قناة الجيش سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية

2023/01/08 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف أمين بغداد عمار موسى، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة لمشروع قناة الجيش في جانب الرصافة، فيما أشار إلى أنه سيتضمن ألعاب أطفال ومناطق ترفيهية.وقال موسى، في تصريح صحفي: إن […]

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