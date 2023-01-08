البريد العراقي يصدر المجموعة الثانية من طوابع خليجي 25

2023/01/08 | 12:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير المجموعة الثانية من الطوابع البريدية خليجي 25 لسنة 2023.وذكر بيان للشركة العامة للبريد والتوفير تلقاه / المركز الخبري الوطني/، انه “وبناء على توجيهات وزير الإتصالات […]

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