بمطار أمريكي.. العثور على ثعبان ضخم داخل حقيبة امرأة

2023/01/08 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2023، لا يزال اكتشاف إدارة أمن المواصلات "TSA" لمجموعة من الحيوانات الغريبة داخل الأمتعة المحمولة باليد في مطارات أمريكا، مستمرًا.وهذه المرة، عثرت الإدارة على ثعبان "الأصلة العاصرة" في مطار تامبا الدولي بفلوريدا.

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