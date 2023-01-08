2023/01/08 | 12:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: B03kuF86Tdc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تعلن فتح جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرور العامة تعلن فتح جميع مداخل ومخارج المنطقة الخضراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).