ارتفاع نسبة الفقر بالعراق الى 25% في 2022

2023/01/08 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التخطيط العراقية ارتفاع

نسبة الفقر في العراق الى 25% من إجمالي

السكان في العام 2022، لافتة إلى أن "هذه

النسبة وصلت في عامي 2019 و2020، الى 20%".

وعلى أثر ذلك، لجأت الوزارة الى تطبيق

إج

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