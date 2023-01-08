البنتاغون يوضح صعوبات توريد دبابات “أبرامز” إلى أوكرانيا

2023/01/08 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت لورا كوبر، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، أن أوكرانيا بحاجة إلى دبابات، لكن دبابات “أبرامز“ الأمريكية معقدة للغاية بالنسبة للجيش الأوكراني.وقالت كوبر “أبرامز لا تستهلك الكثير من الوقود فحسب، بل من الصعب الحفاظ عليها أيضًا“.وفقًا لكوبر، تشارك الولايات المتحدة الآن بالشراكة مع الدول الأوروبية في تحديث دبابات “تي-72″ السوفيتية لتزويد القوات […]

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