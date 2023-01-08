الشتاء يمعن في سماء العراق.. الأمطار والعواصف والضباب حاضرة في الأيام المقبلة

2023/01/08 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً كما يتشكل الضباب صباحاً ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، وفي المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً مع تساقط الثلوج في اقسامها الشرقية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً مع تساقط امطار متوسطة الى غزيرة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات عن اليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الثلاثاء في المنطقة الوسطى سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع فرصة لتساقط امطار خفيفة الشدة في اقسامها الشرقية ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة وحدوث عواصف رعدية احياناً يتحسن تدريجياً، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً عن اليوم السابق".

واشارت الى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والشمالية، في حين سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

وتابعت أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم كما يتشكل الضباب في الصباح الباكر ويزول تدريجياً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

تحرير: أ.ق

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