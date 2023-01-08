يحيى رسول يهيب بالمواطنين بعدم شراء الاراضي في هذه المنطقة

2023/01/08 | 12:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهاب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول بالمواطنين بعدم شراء الاراضي على جانبي الطريق السريع الجديد الرابط بين سريع محمد القاسم ( الدورة) ومنطقة اليوسفية لكونها غير قانونية.

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