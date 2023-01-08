2023/01/08 | 13:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العقود التشيغلية المستوفية للشروط بلغ عددهم ( 3193) موظفًا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تباشر بإصدار الأوامر الإدارية لتثبيت العقود على الملاك) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تباشر بإصدار الأوامر الإدارية لتثبيت العقود على الملاك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).