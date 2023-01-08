إصابة ضابط بحادث سير في بغداد

2023/01/08 | 13:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاحد، بإصابة ضابط بحادث سير في العاصمة بغداد.

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