أحدهما توفي والده أثناء المباراة.. الموت يفجع لاعبين بمنتخب البحرين في البصرة

2023/01/08 | 13:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفجع الموت اللاعبين بمنتخب البحرين، أحمد الشروقي، وسيد رضا عيسى، بعد تلقيهما أنباء حزينة، عن وفاة والد الأول وجدة الثاني خلال المشاركة في كأس الخليج بالبصرة.

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