ما مصير مشروع داري السكني في حقبة السوداني؟

2023/01/08 | 13:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 يناير، 2023 بغداد/المسلة: يشكك وزير الإعمار والإسكان بنكين ريكاني، في نتائج ونجاعة مبادرة داري...

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