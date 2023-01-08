2023/01/08 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم -
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?المباشرة برفع عدة سيطرات ضمن قاطع بلدية الرشيد:- سيطرة مدخل حي الجهاد / شارع مسلم- سيطرة مدخل ش / الفاو من مجسر العامرية- سيطرة مدخل ش / المعتز / مقابل الخزان الجنوبي.- سيطرة مدخل شارع عباس العزاوي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. رفع 9 سيطرات في جانبي الكرخ والرصافة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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