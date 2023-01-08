السامرائي والحكيم يبحثان تطورات الشأن السياسي والأمني

2023/01/08 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بحث رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الاحد، تطورات الشأن السياسي والأمني.

وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته (بغداد اليوم) ان "القاء بحث الشأن العراقي سياسيا وأمنيا وسبل دعم الحكومة وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين".

واكد الحكيم بحسب البيان "ضرورة دعم الحكومة على المستوى السياسي والجماهيري، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الحزبية الضيقة، مشيرا إلى "أهمية إدامة العمليات الأمنية والعسكرية للقضاء على بؤر الإرهاب والحفاظ على المنجزات الأمنية المتحققة مما يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لتحقيق ذلك".

تحرير: ع .



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