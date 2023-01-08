إسرائيل.. قرارات حكومية جديدة ضد السلطة الفلسطينية

2023/01/08 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، خلال جلسة الحكومة، الأحد، إن "المجلس الوزاري الكابينيت التئم يوم الخميس الماضي، واتخذنا قراراً بشأن سلسلة من الإجراءات ضد السلطة الفلسطينية، التي توجهت لقرار مناهض لإسرائيل في الأمم المتحدة".

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