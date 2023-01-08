2023/01/08 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية ، اليوم الأحد، القبض على مجموعة من بائعي تذاكر مباريات خليجي 25 في السوق السوداء، فيما اشارت الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تعتقل بائعي تذاكر خليجي 25 في السوق السوداء المركز الخبري الوطني.

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