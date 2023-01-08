2023/01/08 | 13:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توجه وفد إيراني إلى السعودية لإجراء محادثات حول موسم الحج القادم والتوقيع على مذكرة تفاهم بهذا الشأن.وتم توقيع مذكرات التفاهم بخصوص موسم الحج في السنوات الماضية في شهري نوفمبر وديسمبر، لكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد إيراني يتوجه إلى السعودية المركز الخبري الوطني.

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